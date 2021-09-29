Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2) в предсезонном матче.

«Я много работаю над кардио и завершением атак, а также над передачами, которые вы видели сегодня. И я всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах. Если этого не делать, нельзя рассчитывать на победу в самом сезоне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина.

В игре с «Бостоном» Панарин отдал 2 результативных передачи и стал автором победной шайбы.

Сезон-2021/22 в НХЛ стартует 12 октября.