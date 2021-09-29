Панарин — о победной шайбе в матче с «Бостоном»: «Всегда считал, что важно забивать даже в предсезонных матчах»
09:43
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2) в предсезонном матче.
«Я много работаю над кардио и завершением атак, а также над передачами, которые вы видели сегодня. И я всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах. Если этого не делать, нельзя рассчитывать на победу в самом сезоне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина.
В игре с «Бостоном» Панарин отдал 2 результативных передачи и стал автором победной шайбы.
Сезон-2021/22 в НХЛ стартует 12 октября.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/itogi-dnya-panarin-v-blestyashchej-forme/c-326436712
Читайте также
«Я футболист, а не политик и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю