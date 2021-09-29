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Панарин — о победной шайбе в матче с «Бостоном»: «Всегда считал, что важно забивать даже в предсезонных матчах»

09:43
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2) в предсезонном матче.

«Я много работаю над кардио и завершением атак, а также над передачами, которые вы видели сегодня. И я всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах. Если этого не делать, нельзя рассчитывать на победу в самом сезоне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина.

В игре с «Бостоном» Панарин отдал 2 результативных передачи и стал автором победной шайбы.

Сезон-2021/22 в НХЛ стартует 12 октября.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/itogi-dnya-panarin-v-blestyashchej-forme/c-326436712

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Иван Торопцев все материалы автора

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