Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сиэтл»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Сиэтл» (2:3).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 27-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал форвард «Кракен» Джаред Маккэн, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил тройку Карсон Кулман, который забросил победную шайбу.