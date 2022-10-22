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НХЛ, 22 октября: «Флорида» — «Тампа-Бэй», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие игры

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.
Фото USA Today Sports
В ночь с пятницы на субботу состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 02.00 мск

«Чикаго» — «Детройт» — 03.30

«Колорадо» — «Сиэтл» — 04.00

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Баффало 4 3 1 6
4 Монреаль 5 3 2 6
5 Торонто 5 3 2 6
6 Детройт 3 2 1 5
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 4 2 2 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Эдмонтон 4 2 2 4
5 Сиэтл 5 1 4 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
Результаты / календарь
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
22.10 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
22.10 03:30
Чикаго – Детройт
 - : -
22.10 04:00
Колорадо – Сиэтл
 - : -
22.10 20:00
Бостон – Миннесота
 - : -
22.10 20:00
Нью-Джерси – Сан-Хосе
 - : -
22.10 23:00
Оттава – Аризона
 - : -
22.10 23:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

4 5
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
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