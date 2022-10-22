НХЛ, 22 октября: «Флорида» — «Тампа-Бэй», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие игры

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В ночь с пятницы на субботу состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 02.00 мск

«Чикаго» — «Детройт» — 03.30

«Колорадо» — «Сиэтл» — 04.00

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.