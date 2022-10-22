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Сегодня, 07:13

Даути об Овечкине: «Похоже, он не стареет. Он по-прежнему хорош и выделяется физической подготовкой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути поделился мнением о выступлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я никогда не стремился блокировать броски Овечкина. Но я очень скучал по этому. В прошлом году я получил травму, так что просто многое пропустил. Я определенно скучал по игре против Ови. У нас хорошая конкурентная борьба друг с другом. Мы всегда буквально гоняемся друг за другом, пытаемся ударить друг друга. Он знает, как усердно и как сильно я забочусь об игре в обороне, а он также сильно любит забрасывать. Таким образом, мы, очевидно, сталкиваемся в таких ситуациях, и мы оба полны решимости победить другого.

Результативность Овечкина? Похоже, он не стареет. Он по-прежнему хорош, при этом выделяется своей физической подготовкой. Играть против него всегда непросто, и я с нетерпением жду этой возможности. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить его в таблицу рекордов, и постараемся выбить его из игры», — приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 5 матчей за «Вашингтон», в которых набрал 5 (2+3) очков при среднем показателе полезности «-4».

Александр Овечкин
Дрю Даути
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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2 Флорида 5 3 2 7
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Флорида – Тампа-Бэй
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Чикаго – Детройт
 4 : 3 ОТ
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22.10 20:00
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 - : -
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