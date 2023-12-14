Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Баффало»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча с «Баффало» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин оформил дубль.

Второй звездой встречи стал его одноклубник Микко Рантанен — автор гола и двух передач.

Третьей звездой матча признан защитник «Эвеланш» Сэм Малински, на счету которого 2 (1+1) очка.