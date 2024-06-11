Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарем мира

Известный российский тренер Федор Канарейкин оценил игру голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли-2024.

В первом матче финальной серии против «Эдмонтона» (3:0) россиянин отразил все 32 броска соперника.

«То, что он сильнейший вратарь на сегодняшний день — однозначно. Он уже доказывает это на протяжении многих лет. Он элитный вратарь. Ну а в этом сезоне его действия приводят команду к таким результатам. Если «Флорида» достигнет Кубка Стэнли, то сложно посчитать, сколько процентов заслуги Бобровского будет в этом», — приводит LiveResult слова Канарейкина.

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдет во вторник, 11 июня и начнется в 3.00 (мск).