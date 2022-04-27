Ничушкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:3).

27-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив первую шайбу команды. Второй звездой признан форвард «блюзменов» Райлли О'Райлли, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — форвард «Эвеланш» Алекс Ньюхук, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Ничушкин провел 61 матч, в которых набрал 52 (25+27) очка.