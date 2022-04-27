Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»

«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Эвеланш» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы: Ничушкин — 25 (Маккиннон), 22:38 — 1:0. Э. Джонсон — 8 (Комфер, Ньюхук), 24:49 — 2:0. Мэнсон — 6 (Ньюхук, Жирар), 28:03 — 3:0. Саад — 24 (бол., Кайру, О`Райлли), 33:01 — 3:1. Лехконен — 18 (Ничушкин), 40:09 — 4:1. О`Райлли — 18 (Кайру, Крюг), 55:45 — 4:2. О`Райлли — 19 (Бучневич, Кайру), 56:49 — 4:3. Кадри — 27 (п.в., Комфер), 59:13 — 5:3.

Вратари: Кемпер — Биннингтон (56:01 — 56:49, 57:35 — 59:13).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (11+12+11) — 31 (11+5+15).

Наши: Ничушкин (19.36/4/+1) — Барбашев (14.26/1/-1), Бучневич (24.33/4/0), Тарасенко (20.55/2/0), Торопченко (9.28/1/-2).

27 апреля. Денвер. Ball Arena.