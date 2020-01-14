Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, ставший первой звездой по итогам игрового дня регулярного чемпионата НХЛ и записавший на свой счет в матче против «Айлендерс» (6:2) дубль и три результативные передачи, отметил, что в его действиях нет ничего нового.

— Ничего нового, — цитирует USA Today Панарина. — Я играю так же, как раньше. Просто стараюсь выкладываться на сто процентов, а там уж как пойдет.

Всего на его счету 67 (26+41) баллов в 45 матчах.