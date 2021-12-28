В ночь на 29 декабря в НХЛ возобновляются матчи регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» (3.00 мск)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» (6.30)

«Сан-Хосе» — «Аризона» (6.30)

Матч «Чикаго» — «Коламбус» был перенесен.

Напомним, что регулярный чемпионат ушел на паузу с 22 декабря в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, больше сотни игроков попали в ковид-протокол.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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