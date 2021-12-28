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НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Монреаль» и другие матчи 29 декабря

16:00
«Тампа-Бэй» сыграет против «Монреаля» в матче чемпионата НХЛ. Фото Global Look Press
«Тампа-Бэй» сыграет против «Монреаля» в матче чемпионата НХЛ. Фото Global Look Press
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В ночь на 29 декабря в НХЛ возобновляются матчи регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» (3.00 мск)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» (6.30)

«Сан-Хосе» — «Аризона» (6.30)

Матч «Чикаго» — «Коламбус» был перенесен.

Напомним, что регулярный чемпионат ушел на паузу с 22 декабря в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, больше сотни игроков попали в ковид-протокол.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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