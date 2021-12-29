«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» по буллитам, команды забросили 14 шайб на двоих

«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7 Б.

Команды завершили основное время и овертайм со счетом 7:7, российский нападающий Александр Барабанов забросил одну шайбу и сделал 2 результативных передачи.

В серии буллитов у «Сан-Хосе» отличились Логан Кутюр и Томаш Хертл. Вратарь «Шаркс» Джеймс Раймер отразил оба броска «Аризоны», которые исполняли Ник Шмальц и Клэйтон Келлер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 8:7 Б (2:2, 3:2, 2:3, 0:0, 1:0)

Голы: Барабанов — 4 (Кутюр, Майер), 2:46 — 1:0. Крауз — 7 (Кессел), 5:36 — 1:1. Бонино — 5 (Нието, Кольяно), 11:22 — 2:1. Мозер — 1 (Крауз), 17:40 — 2:2. Шимек — 1 (Хальбгевакс, Власик), 25:27 — 3:2. Вьел — 1 (Гаджович, Педерсон), 25:34 — 4:2. Келлер — 10 (Кессел, Ларссон), 27:48 — 4:3. Майер — 13, 34:13 — 5:3. Мозер — 2 (бол., Ларссон, Эрикссон), 39:37 — 5:4. Хертл — 15 (Грегор), 41:44 — 6:4. Крауз — 8 (Майо, Кессел), 47:35 — 6:5. Кутюр — 10 (Барабанов, Карлссон), 53:00 — 7:5. Гостисбеер — 5 (Кессел, Ларссон), 56:51 — 7:6. Лэдд — 5 (бол., Крауз, Гостисбеер), 58:31 — 7:7.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Раймер — Уэджвуд (58:28 — 58:31).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 27 (8+11+6+2) — 46 (14+14+13+5).

Наши: Барабанов (18.09/3/+2) — -.

29 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.