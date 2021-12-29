Форвард «Сан-Хосе» Барабанов стал третьей звездой матча против «Аризоны»

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (8:7 Б).

Россиянин забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Койотс».

Первой звездой игры стал форвард «Аризоны» Лоусон Круз, на счету которого дубль и две голевых передачи. Второй звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который забил гол и сделал результативный пас, а также стал автором победной шайбы в серии буллитов.