НХЛ разрешила игрокам разъехаться по домам

Национальная хоккейная лига разослала новые рекомендации для игроков в связи с пандемией коронавируса, сообщает в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон.

Kига разрешила хоккеистам вернуться в родные города, они могут отправиться в любую страну. При этом, после перелета они должны соблюдать карантин до конца марта.

Согласно изначальным рекомендациям, игроки должны были находиться в городах своих команд, за исключением тех случаев, когда их семьи живут в других городах.

По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина.

Более 77 тысяч человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6,5 тысяч.

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