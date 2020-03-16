НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ разрешила игрокам разъехаться по домам

17:35
Теги:

Национальная хоккейная лига разослала новые рекомендации для игроков в связи с пандемией коронавируса, сообщает в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон.

Kига разрешила хоккеистам вернуться в родные города, они могут отправиться в любую страну. При этом, после перелета они должны соблюдать карантин до конца марта.

Согласно изначальным рекомендациям, игроки должны были находиться в городах своих команд, за исключением тех случаев, когда их семьи живут в других городах.

По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина.

Более 77 тысяч человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6,5 тысяч.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир