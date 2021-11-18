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НХЛ, расписание матчей 19 ноября. «Миннесота» Капризова против «Далласа» и другие игры

23:00
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота», Instagram
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота», Instagram
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В ночь на 19 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

03:00 мск. «Баффало Сэйбрз» — «Калгари Флэймз»

03:00. «Флорида Пантерз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз»

03:00. «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00. «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз»

04:00. «Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс»

05:00. «Аризона Койотс» — «Коламбус Блю Джэкетс»

05:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс»

06:00. «Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз»

06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Детройт Ред Уингз»

Матч «Оттава» — «Нэшвилл» перенесен из-за ситуации с коронавирусом в «Сенаторз».

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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