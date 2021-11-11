НХЛ, расписание матчей 12 ноября. «Детройт» против «Вашингтона» и другие игры
23:30
В ночь на 12 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Детройт» сыграет против «Вашингтона» Александра Овечкина и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 мск. «Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз»
03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз»
03:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
03:00. «Оттава Сенаторз» — «Лос-Анджелес Кингз»
03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз»
03:30. «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз»
04:00. «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз»
04:00. «Виннипег Джетс» — «Сан-Хосе Шаркс»
05:00. «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс»
06:00. «Сиэтл» — «Анахайм Дакс»
06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»
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