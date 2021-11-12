«Вегас» победил «Миннесоту». Капризов и Куликов отметились результативными передачами

«Вегас» одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Пол Коттер, Йонас Рендберг и Джонатан Моршессо. У «Миннесоты» голы на счету Джаред Сперджен и Райан Хартман.

Российские игроки «Уайлд» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов записали на свой счет результативные передачи.

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«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Коттер — 1 (Хэг, Рендбьерг), 6:08 — 1:0. Рендбьерг — 1 (Хауден, Макнэбб), 16:41 — 2:0. Маршессо — 7 (Смит), 39:53 — 3:0. Сперджен — 3 (Капризов, Годро), 41:20 — 3:1. Хартман — 7 (Меррилл, Куликов), 53:35 — 3:2.

Вратари: Броссуа — Тэлбот (57:10).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 35 (16+9+10) — 24 (5+14+5).

Наши: Дадонов (16.35/5/0) — Капризов (22.59/2/+1), Куликов (16.18/1/0).

12 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18267 зрителей.