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«Лос-Анджелес» прервал серию «Миннесоты» из 8 побед подряд

09:15
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«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Кингз» отличились Филипп Дано и Брендан Лемье, единственную шайбу «Уайлд» забросил Маркус Фолиньо.

«Лос-Анджелес» прервал серию «Миннесоты» из 8 побед подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Фолиньо — 12 (бол., Дамба, Фиала), 33:11 — 0:1. Дано — 4 (Даути), 34:29 — 1:1. Лемье — 5 (Грундстрем, Мур), 49:15 — 2:1.

Вратари: Куик — Кяхкенен (58:12).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 37 (13+12+12) — 30 (8+8+14).

Наши: — - Капризов (19.04/5/0), Куликов (19.15/1/0).

12 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center. 15897 зрителей.

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Иван Торопцев все материалы автора
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