«Лос-Анджелес» прервал серию «Миннесоты» из 8 побед подряд
09:15
«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В составе «Кингз» отличились Филипп Дано и Брендан Лемье, единственную шайбу «Уайлд» забросил Маркус Фолиньо.
«Лос-Анджелес» прервал серию «Миннесоты» из 8 побед подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Фолиньо — 12 (бол., Дамба, Фиала), 33:11 — 0:1. Дано — 4 (Даути), 34:29 — 1:1. Лемье — 5 (Грундстрем, Мур), 49:15 — 2:1.
Вратари: Куик — Кяхкенен (58:12).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 37 (13+12+12) — 30 (8+8+14).
Наши: — - Капризов (19.04/5/0), Куликов (19.15/1/0).
12 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center. 15897 зрителей.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю