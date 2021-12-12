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Форвард «Оттавы» Ткачак признан первой звездой дня в НХЛ

10:26
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Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился хет-триком в игре регулярного чемпионата против «Тампы» (4:0).

Вторая звезда дня — нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, у которого дубль и голевая передача в матче с «Эдмонтоном» (3:1).

Третьей звездой дня стал вратарь «Питтсбурга» Кейсе Десмит, отразивший все 33 броска по своим воротам в игре с «Анахаймом» (1:0).

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Иван Торопцев все материалы автора
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