«Каролина» обменяла Бэара и Педерсона в «Ванкувер»

Игроки «Каролины» Итан Бэар и Лэйн Педерсон перешли в «Ванкувер», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В обмен на двух игроков «Харрикейнз» получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2023.

В минувшем сезоне Бэар провел 58 матчей за «Каролину», в которых набрал 14 (5+9) очков. На счету Педерсона 18 (9+9) очков в 22 матчах за «Барракуду» в АХЛ.