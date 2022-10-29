«Виннипег» в овертайме обыграл «Аризону» и одержал третью победу подряд

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 3:2.

На дубль Кристиана Фишера «Джетс» ответили точными бросками Кола Перфетти, Марка Шайфли и Блэйка Уилера.

«Виннипег» одержал третью победу подряд и с 10 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 5 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фишер — 2 (Стэчер, Немет), 10:17 — 1:0. Фишер — 3 (Макбэйн), 15:28 — 2:0. Перфетти — 3, 15:54 — 2:1. Шайфли — 6 (Уилер, Моррисси), 48:34 — 2:2. Уилер — 2 (Дюбуа), 60:32 — 2:3.

Вратари: Веймелка — Риттих.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (9+9+2+1) — 35 (7+14+13+1).

Наши: — .

29 октября. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.