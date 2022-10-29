«Виннипег» в овертайме обыграл «Аризону» и одержал третью победу подряд
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 3:2.
На дубль Кристиана Фишера «Джетс» ответили точными бросками Кола Перфетти, Марка Шайфли и Блэйка Уилера.
«Виннипег» одержал третью победу подряд и с 10 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 5 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Фишер — 2 (Стэчер, Немет), 10:17 — 1:0. Фишер — 3 (Макбэйн), 15:28 — 2:0. Перфетти — 3, 15:54 — 2:1. Шайфли — 6 (Уилер, Моррисси), 48:34 — 2:2. Уилер — 2 (Дюбуа), 60:32 — 2:3.
Вратари: Веймелка — Риттих.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 21 (9+9+2+1) — 35 (7+14+13+1).
Наши: — .
29 октября. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|3
|Каролина
|7
|4
|3
|9
|4
|Питтсбург
|8
|4
|4
|9
|5
|Айлендерс
|8
|4
|4
|8
|6
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|7
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Колорадо
|8
|4
|4
|9
|4
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|29.10
|01:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 0
|29.10
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 6
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|0 : 4
|29.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|1 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|5 : 1
|29.10
|05:30
|
Аризона – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|29.10
|21:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|29.10
|23:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43