Расписание и результаты матчей НХЛ 30 и 31 января

Вечером 30 января и в ночь на 31-е пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

30 января

«Рейнджерс» — «Сиэтл»

21:00

«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»

21:00

31 января

«Каролина» — «Сан-Хосе»

01:00

«Даллас» — «Бостон»

03:00

«Монреаль» — «Коламбус»

03:00

«Айлендерс» — «Миннесота»

03:30

«Колорадо» — «Баффало»

04:00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»