Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Баффало»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин, забивший в пустые ворота, еще по шайбе забросили Габриэл Ландескуг, Назем Кадри и Микко Рантанен. У «Сэйбрз» гол на счету Дилана Казинса.

После этого матча «Колорадо» с 67 очками занимает первое место в Западной конференции, «Баффало» с 35 очками — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Ландескуг — 19 (Рантанен, Ничушкин), 7:49 — 1:0. Козенс — 11 (Скиннер), 22:37 — 1:1. Кадри — 18 (Сикура, Ньюхук), 31:15 — 2:1. Рантанен — 22 (бол., Макар, Жирар), 33:03 — 3:1. Ничушкин — 12 (п.в., О`Коннор), 58:57 — 4:1.

Вратари: Кемпер — Токарски (56:48 — 58:57).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 36 (13+17+6) — 31 (6+12+13).

Наши: Мальцев (8.12/2/0), Ничушкин (15.23/3/+1) — -.

31 января. Денвер. Ball Arena.