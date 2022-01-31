Капризов продлил результативную серию до 11 матчей, набрав 20 (8+12) очков

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 4:3.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой, продлив свою результативную серию до 11 матчей. За этот период 24-летний россиянин набрал 20 (8+12) очков.

Также Капризов обновил лучший результат в карьере по очкам за сезон в НХЛ.