«Вегас» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

«Вегас» на домашнем стадионе обыграл «Сент-Луис» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились: Алекс Пьетранджело, Марк Стоун, Майкл Амадио и Чандлер Стивенсон. За «Сент-Луис» отметились: Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Джастин Фолк и Ноэль Аччари.

В серии буллитов победную шайбу забросил нападающий «Вегаса» Марк Стоун.

После 36 матчей «Вегас» лидирует в турнирной таблице западной конференции НХЛ, набрав 49 очков. «Сент-Луис» — десятый (34 очка в 34 матчах).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 5:4 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пьетранджело — 5:22 (Стивенсон, Амадио), Бучневич — 20:39 (Томас, Тарасенко), Стоун — 24:29 (Амадио, Стивенсон), Тарасенко — 26:17 (бол., Бучневич, Крюг), Фолк — 28:17 (Тарасенко, Крюг), Амадио — 38:34 (Стоун, Стивенсон), Аччиари — 50:45 (Саад, Шенн), Стивенсон — 58:24 (бол., Пьетранджело, Карлссон)

Победный буллит: Стоун

Вратари: Томпсон — Биннигтон

Штрафы: 6 — 4

Броски: 32 (8+14+6+4) — 29 (6+14+8+1)

24 декабря. Парадайс. T-Mobile Arenа. 18125 зрителей.