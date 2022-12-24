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Сегодня, 09:22

«Калгари» в овертайме обыграл «Анахайм»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Калгари» в овертайме переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Забитыми шайбами в составе гостей отличились Майкл Стоун и Бретт Ричи, голевую передачу оформил Никита Задоров.

За «Анахайм» забросили Мэйсон Мактавиш и Якоб Сильверберг. Победную шайбу забросил защитник «Калгари» Расмус Андерссон.

По завершению матча «Калгари» занимает 8-е место в турнирной таблице западной конференции НХЛ, набрав 39 очков в 35 матчах. «Анахайм» занимает 15-ю строчку с 22 баллами за 35 игр.

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«Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Стоун — 4 (Ружичка, Задоров), 4:19 — 0:1. Мактавиш — 6 (бол., Фаулер, Терри), 16:44 — 1:1. Ритчи — 6, 22:56 — 1:2. Сильферберг — 5 (бол., Ватрано, Строум), 43:28 — 2:2. Андерссон — 5 (Тоффоли, Юбердо), 62:24 — 2:3.

Вратари: Достал — Маркстрем.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 23 (10+1+12+0) — 45 (9+23+12+1).

Наши: Куликов (20.37/0/-1) — Задоров (18.38/3/+2).

24 декабря. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Калгари Флэймз
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24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 2 : 1 Б
24.12 06:00
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