НХЛ, матчи 2 и 3 апреля: «Вашингтон» — «Рейнджерс», «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией»

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Матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Ванкувер» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие встречи.

2 апреля, воскресенье (время начала — московское)

НХЛ. Регулярный чемпионат

20.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

22.30. «Сент-Луис» — «Бостон»

3 апреля, понедельник

01.00. «Каролина» — «Айлендерс»

01.00. «Коламбус» — «Оттава»

01.00. «Питтсбург» — «Филадельфия»

02.00. «Виннипег» — «Нью-Джерси»

02.00. «Торонто» — «Детройт»

03.00. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Калгари» — «Анахайм»

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