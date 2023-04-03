Малкин вышел на 45-е место по результативным передачам в истории НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпоната НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 4:2. В составе «Пингвинз» две результативные передачи оформил Евгений Малкин.

Таким образом, россиянин отдал 757-ю передачу в карьере в НХЛ и поднялся на 45-е место по этому показателю в истории лиги.

Малкин обошел Дага Уэйта (755). На 44-м месте списке располагается Никлас Бэкстрем с 759 передачами.