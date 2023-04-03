Малкин был удален до конца матча с «Филадельфией» за ругань в адрес судьи

«Питтсбург» в матче регулярного чемпоната НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 4:2. В концовке встречи нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин был удален до конца игры за ругань в адрес судьи.

В этой игре форварда оформил две результативные передачи и вышел на 45-е место в истории НХЛ по этому показателю.

В текущем сезоне на счету Малкина 77 матчей и 80 (25+55) очков.