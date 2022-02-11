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Сегодня, 21:45

НХЛ, расписание и результаты матчей 12 февраля: «Аризона» — «Тампа» и другие игры

Расписание и результаты матчей НХЛ 12 февраля
Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
В ночь на 12 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

04:30 мск. «Даллас» — «Виннипег»

05:00. «Эдмонтон» — «Айлендерс»

05:30. «Аризона» — «Тампа-Бэй»

06:00. «Анахайм» — «Сиэтл»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 32 13 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 47 30 17 66
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 48 23 25 55
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
11.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 0 : 6
11.02 03:00
Оттава – Питтсбург
 0 : 2
11.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
11.02 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 7
11.02 05:00
Калгари – Торонто
 5 : 2
11.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 32 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 35 2.09
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