Шайба Эберле за 2 минуты до конца третьего периода принесла «Сиэтлу» победу над «Анахаймом»
«Сиэтл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Победную шайбу за 1 минуту и 42 секунды до конца третьего периода забросил форвард «Кракенов» Джордан Эберле.
«Анахайм» потерпел второе поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Донато — 10 (Чарник, Гики), 2:00 — 0:1. Лундестрем — 10 (Сильферберг), 2:12 — 1:1. Данн — 6 (Гурд, Ярнкрок), 14:41 — 1:2. Лундестрем — 11 (Грант, Терри), 25:34 — 2:2. Ракелль — 11 (бол., Драйсдейл, Зеграс), 28:34 — 3:2. Донато — 11 (Гурд), 33:35 — 3:3. Эберле — 13 (Шиэн, Джиордано), 58:18 — 3:4.
Вратари: Гибсон (59:07) — Дриджер.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 27 (11+11+5) — 27 (6+15+6).
12 февраля. Анахайм. Honda Center. 12530 зрителей.
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|57
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|20
|59
|2
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|24
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|16
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|36
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|
Даллас – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|12.02
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
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|12.02
|05:30
|
Аризона – Тампа-Бэй
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|12.02
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|3 : 4
|12.02
|20:00
|
Детройт – Филадельфия
|- : -
|12.02
|20:30
|
Оттава – Бостон
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
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|1.9
|
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