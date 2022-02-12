Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:00

НХЛ: «Миннесота» — «Каролина», «Сент-Луис» — «Чикаго» и другие матчи 12 и 13 февраля

«Миннесота» сыграет против «Каролины», а «Сент-Луис» примет «Чикаго» в матче чемпионата НХЛ
Сергей Ревенко
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Associated Press
Регулярный чемпионат НХЛ.

12 февраля, суббота

«Детройт» — «Филадельфия» (20.00 мск)

«Оттава» — «Бостон» (20.30)

«Монреаль» — «Коламбус» (20.30)

13 февраля, воскресенье

«Ванкувер» — «Торонто» (3.00)

«Нэшвилл» — «Виннипег» (3.00)

«Миннесота» — «Каролина» (4.00)

«Сент-Луис» — «Чикаго» (4.00)

«Калгари» — «Айлендерс» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Сиэтла» Донато признан первой звездой дня в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 32 13 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 41 17 24 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 45 25 20 52
6 Виннипег 44 19 25 46
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
12.02 04:30
Даллас – Виннипег
 4 : 3 ОТ
12.02 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
3 : 1
12.02 05:30
Аризона – Тампа-Бэй
 3 : 4
12.02 06:00
Анахайм – Сиэтл
 3 : 4
12.02 20:00
Детройт – Филадельфия
 - : -
12.02 20:30
Оттава – Бостон
 - : -
12.02 20:30
Монреаль – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 65
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 63
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 32 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 35 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости