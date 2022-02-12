НХЛ: «Миннесота» — «Каролина», «Сент-Луис» — «Чикаго» и другие матчи 12 и 13 февраля

«Миннесота» сыграет против «Каролины», а «Сент-Луис» примет «Чикаго» в матче чемпионата НХЛ