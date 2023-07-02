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Сегодня, 16:35

Федотов после дембеля уехал из России. Российский вратарь выложил фото из Дубая

Вратарь Федотов выложил фотографию из Дубая после завершения службы в армии
Отдел хоккея «СЭ»
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Иван Федотов.
При этом в ближайшее время он, скорее всего, подпишет контракт с ЦСКА.

История вратаря Ивана Федотова, который подписал контракт с «Филадельфией» и должен был уехать за океан, но оказался в армии, прошлым летом стала самой громкой в российском спорте. Осенью то и дело появлялись слухи, что голкипер может досрочно демобилизоваться, но в итоге он отслужил полноценный год. Сегодня этот срок закончился, Иван покинул воинскую часть, и наибольший интерес вызывает, безусловно, то, где он продолжит карьеру.

Иван Федотов. Через две недели Федотов вернется из армии. Где он будет играть: в «Филадельфии» или ЦСКА?

В субботу Metaratings.ru сообщил, что Федотов в скором времени должен подписать двухлетний контракт с ЦСКА. При этом, по информации Telegram-канала «За пределами Ленинградки», близкого к армейскому клубу, его зарплата будет в два раза больше, чем по предыдущему контракту. В таком случае речь идет об окладе в 20 миллионов рублей в год. Также сообщается, что соглашение направлено на регистрацию в ЦИБ КХЛ.

Интересны в данном случае даже не срок или сумма контракта, а то, как будут обстоять дела с контрактом Федотова с «Филадельфией», который был заморожен и перенесся на сезон-2023/24.

Фото Соцсети

Напомним, что НХЛ после начала СВО приостановила действие Меморандума о взаимопонимании с КХЛ, подписанного в 2011-м и обязывающего стороны уважать действующие контракты друг друга. При этом заокеанская лига разослала своим членам письмо, в котором запретила подписывать игроков российских клубов. Джентльменское соглашение никуда не делось.

КХЛ также продолжила уважать интересы заокеанской лиги. За минувший сезон стороны ни разу не нарушили негласное правило. Более того, запрет на сотрудничество не помешал клубам НХЛ отправлять в Россию своих игроков в аренду. Может ли кейс Федотова нарушить баланс? Возможно, «Филадельфия» не будет требовать исполнения им обязательств и контракт с «Флайерз» будет расторгнут, но пока информации по этому поводу не поступало.

Иван Федотов. Темная история с задержанием вратаря Федотова. В ней пока непонятно слишком много

При этом за форму Федотова переживать не стоит. Про хоккей в армии Иван не забывал, а в июне даже сыграл за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею.

Сегодня Федотов выложил в соцсети видео, на котором он пританцовывает с видом на Дубай. Так что проблем с выездом за границу у Ивана нет. Но куда отправится вратарь после отдыха в Эмиратах, со стопроцентной уверенностью сказать не может никто.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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