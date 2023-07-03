Третьяк не связывает с политикой невключение российских игроков в Зал славы НХЛ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк не считает, что решение не включать советских и российских хоккеистов в Зал славы в Торонто связано с политической обстановкой в мире.

«О причинах нужно спросить тех, кто голосует. Мы не можем вмешиваться, у нас туда входит только Игорь Ларионов, который, возможно, и предложил их кандидатуры. Конечно, обидно, что так получилось. Особенно обидно, что не включили Михайлова — капитана команды 1972 года. Александр Якушев там, я тоже включен, Михайлов тоже достоин быть в Зале славы, но уже столько лет туда не попадает. Но нужно понимать, что это НХЛ, в нашем же музее все наши легенды есть», — приводит ТАСС слова Третьяка.

В этом году в список номинантов на включение в Зал славы НХЛ были включены четыре российских игрока — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.