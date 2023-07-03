Тренер вратарей ЦСКА Наумов продолжит карьеру в «Айлендерс»

Как стало известно «СЭ», тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов перейдет на работу в «Нью-Йорк Айлендерс».

По нашей информации, подписание Наумова было одним из условий российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина перед продлением контракта. По новому 8-летнему соглашению вратарь получит 66 миллионов долларов.

Сорокин и Наумов знакомы по работе в ЦСКА с 2018 по 2020 годы. Ранее Наумов был тренером вратарей в «Локомотиве», «Атланте», «Донбассе» и рижском «Динамо».