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Сегодня, 21:58

Тренер вратарей ЦСКА Наумов продолжит карьеру в «Айлендерс»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Как стало известно «СЭ», тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов перейдет на работу в «Нью-Йорк Айлендерс».

По нашей информации, подписание Наумова было одним из условий российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина перед продлением контракта. По новому 8-летнему соглашению вратарь получит 66 миллионов долларов.

Сорокин и Наумов знакомы по работе в ЦСКА с 2018 по 2020 годы. Ранее Наумов был тренером вратарей в «Локомотиве», «Атланте», «Донбассе» и рижском «Динамо».

Илья Сорокин
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ХК Нью-Йорк Айлендерс
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