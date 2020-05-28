Финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук считает, что НХЛ приняла оптимальное решение, досрочно завершив сезон и сделав плей-офф из 24 команд.

— Полагаю, руководство НХЛ на связи с высокопоставленными чиновниками США и Канады, поэтому оно было в курсе обстановки и наверняка очень тщательно просчитало все варианты, — цитируют «Известия» Кравчука. — Исходя из этого, лига приняла, на мой взгляд, наиболее оптимальное решение. Да, плей-офф в 24 команды в двух городах — не идеальный формат. Но трудно сказать, как можно было сделать лучше. Слишком уж сложная и неординарная ситуация. Главное, чтобы теперь удалось без эксцессов довести до конца сезон. В принципе найти два города для проведения матчей можно. Сейчас в разных штатах Америки и провинциях Канады разная эпидемиологическая обстановка, но во многих местах налицо улучшения. Поэтому считаю, что провести плей-офф так, как задумала НХЛ, реально.