НХЛ опубликовала десятку лучших моментов с участием Кучерова
23:00
Национальная хоккейная лига опубликовала в Twitter видео с 10-ю лучшими моментами в исполнении российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.
Всего Кучеров провел в НХЛ 515 матчей, в которых сумел набрать 547 (221+326) результативных баллов при показателе полезности «+128». За «Тампу» он начал выступать с 2013 года. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).
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Daniel8181
На хрена Твитер выкладывать, он же тормозит конкретно)?
11.07.2021
Упёртый русский
Лучший! Красавец! Теперь бы и за сборную отлично сыграть... Удачи!
11.07.2021