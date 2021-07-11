Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ опубликовала десятку лучших моментов с участием Кучерова

23:00
Теги:

Национальная хоккейная лига опубликовала в Twitter видео с 10-ю лучшими моментами в исполнении российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Всего Кучеров провел в НХЛ 515 матчей, в которых сумел набрать 547 (221+326) результативных баллов при показателе полезности «+128». За «Тампу» он начал выступать с 2013 года. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Порье прибыл на поединок UFC 264 против Макгрегора
Температура в Долине Смерти достигла 54 градусов
Видео: пассажир рейса Москва-Анталья открыл аварийный люк
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд


  • Daniel8181

    На хрена Твитер выкладывать, он же тормозит конкретно)?

    11.07.2021

  • Упёртый русский

    Лучший! Красавец! Теперь бы и за сборную отлично сыграть... Удачи!

    11.07.2021