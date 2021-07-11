НХЛ опубликовала десятку лучших моментов с участием Кучерова

Национальная хоккейная лига опубликовала в Twitter видео с 10-ю лучшими моментами в исполнении российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Get your top 10 Nikita Kucherov highlights right here! ? pic.twitter.com/fgwIUerzHA — NHL (@NHL) July 11, 2021

Всего Кучеров провел в НХЛ 515 матчей, в которых сумел набрать 547 (221+326) результативных баллов при показателе полезности «+128». За «Тампу» он начал выступать с 2013 года. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).