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Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 72 миллиона долларов

11:50
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
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Журналист Майкл Руссо сообщил, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отклонил два предложения клуба о новом контракте.

«Мое чутье подсказывает, что они предлагали около 9 миллионов долларов по 8-летнему контракту и, вероятно, 8,5 или 8 миллионов долларов по 7-летнему контракту. Прямо сейчас это не только не было принято, но и в значительной степени отвергнуто в лагере Капризова. Это похоже одни из первых переговоров, которые я когда-либо освещал, когда команда готова бросить весь мир к ногам игрока, сыгравшего всего 55 игр, а он отвечает «Нет, я хочу намного меньше денег и гораздо меньший срок», — сказал Руссо в подкасте Daily Faceoff.

Напомним, Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года» и обладателем «Колдер Трофи».

Дополнительная информация:

http://www.dailyfaceoff.com/dfo-rundown-ep-44-the-offseason-is-officially-here-michael-russo-joins-the-show/

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