НХЛ объявила трех звезд прошедшего игрового дня

Стали известны имена трех звезд прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой был признан нападающий "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак, который набрал 4 (1+3) очка в игре с "Питтсбургом" (6:3).

Второй звездой стал голкипер "Филадельфии" Картер Харт, одержавший победу в матче с "Виннипегом". Этот успех стал четвертым подряд для 20-летнего канадца, он установил клубный рекорд по длине победной серии среди вратарей в возрасте до 21 года.

Третьим игроком дня стал форвард "Нью-Джерси" Блэйк Коулмэн, отметившийся голом и результативной передачей в матче с "Питтсбургом".