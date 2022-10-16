НХЛ не нашла доказательств сексуального домогательства со стороны защитника «Тампы» Коула

Пресс-служба НХЛ сделала заявление по поводу обвинения защитника «Тампы» Иэна Коула в сексуальных домогательствах.

«НХЛ объявляет о завершении расследования анонимных обвинений, размещенных в социальных сетях против Коула, не найдя никаких доказательств, подтверждающих обвинения. Расследование было проведено отделами безопасности и права Лиги.

Расследование включало два отдельных интервью Коулом, а также интервью с персоналом клуба НХЛ и другими лицами, обладающими потенциально важной информацией. Кроме того, расследование включало в себя подробный анализ онлайн-ресурсов и социальных сетей, общедоступных данных, судебных протоколов и проверок правоохранительных органов.

Кроме того, несмотря на попытки Лиги связаться с анонимным источником сообщения в социальной сети, эти усилия не увенчались успехом. На основании вышеизложенного Национальная хоккейная лига считает этот вопрос закрытым», — говорится в сообщении НХЛ.

Ранее «Лайтнинг» отстранили 33-летнего американца на время расследования дела о сексуальных домогательствах.

Коул выступал за «Питтсбург», «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В составе «Пингвинз» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.