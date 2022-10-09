Двукратного обладателя Кубка Стэнли Коула обвинили в сексуальных домогательствах

Двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах.

Заявление опубликовано в одном из аккаунтов в Twitter от имени девушки, которая проходит под ником Эмили Смит.

«Мне потребовались годы, чтобы найти в себе смелость заявить о себе, и я решила высказаться анонимно, потому что, к сожалению, я чувствую, что это единственный способ быть полностью открытой без преследований и возмездия.

Иэн Коул пытался совратить меня четыре года, начиная с первых лет в старших классах. Мой первый сексуальный контакт с Иэном произошел, когда я была несовершеннолетней, в старших классах. На тот момент он уже несколько лет играл в НХЛ. Он очень хорошо знал о моем возрасте и о том, что я была подростком. Он вынудил меня заняться с ним сексом той ночью, хотя я ясно дала понять, что не хочу этого, но он не принял мой отказ. Я была слишком молода, чтобы понять в то время, что принуждение кого-то к сексу является сексуальным насилием.

Годы спустя один из бывших товарищей Иэна по команде НХЛ сказал мне, что он хвастался перед своими товарищами по команде о сексуальном насилии, когда я была несовершеннолетней. Он смог вспомнить подробности, о которых знали только я и Иэн, а это означало, что многие в его команде знали, что он был связан с несовершеннолетними.

НХЛ воспитывает культуру женоненавистничества. НХЛ необходимо привлечь к ответственности себя и своих игроков за создание благоприятной среды для женоненавистнического и хищнического поведения», — говорится в заявлении.

33-летний Коул в предстоящем сезоне должен выступать за «Тампу». Также он ранее играл за «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину».

Всего он провел в лиге 670 матчей и набрал 165 (29+136) очков.

По данным журналиста Кэти Стрэнг, лига уже находится в курсе событий и ведет расследование данной ситуации.