Двукратного обладателя Кубка Стэнли Коула обвинили в сексуальных домогательствах
Двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах.
Заявление опубликовано в одном из аккаунтов в Twitter от имени девушки, которая проходит под ником Эмили Смит.
«Мне потребовались годы, чтобы найти в себе смелость заявить о себе, и я решила высказаться анонимно, потому что, к сожалению, я чувствую, что это единственный способ быть полностью открытой без преследований и возмездия.
Иэн Коул пытался совратить меня четыре года, начиная с первых лет в старших классах. Мой первый сексуальный контакт с Иэном произошел, когда я была несовершеннолетней, в старших классах. На тот момент он уже несколько лет играл в НХЛ. Он очень хорошо знал о моем возрасте и о том, что я была подростком. Он вынудил меня заняться с ним сексом той ночью, хотя я ясно дала понять, что не хочу этого, но он не принял мой отказ. Я была слишком молода, чтобы понять в то время, что принуждение кого-то к сексу является сексуальным насилием.
Годы спустя один из бывших товарищей Иэна по команде НХЛ сказал мне, что он хвастался перед своими товарищами по команде о сексуальном насилии, когда я была несовершеннолетней. Он смог вспомнить подробности, о которых знали только я и Иэн, а это означало, что многие в его команде знали, что он был связан с несовершеннолетними.
НХЛ воспитывает культуру женоненавистничества. НХЛ необходимо привлечь к ответственности себя и своих игроков за создание благоприятной среды для женоненавистнического и хищнического поведения», — говорится в заявлении.
33-летний Коул в предстоящем сезоне должен выступать за «Тампу». Также он ранее играл за «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину».
Всего он провел в лиге 670 матчей и набрал 165 (29+136) очков.
По данным журналиста Кэти Стрэнг, лига уже находится в курсе событий и ведет расследование данной ситуации.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|- : -
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00