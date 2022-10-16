«Торонто» вызвал вратаря Каллгрена из-за травмы Мюррея

«Торонто» вызвал вратаря Эрика Каллгрена из фарм-клуба АХЛ «Торонто Марлис», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, это решение может означать, что голкипер Мэттью Мюррей попал в список травмированных. Другим вратарем «Мэйпл Ливз» является россиянин Илья Самсонов.

В текущем сезоне Мюррей провел один матч в НХЛ, пропустив четыре шайбы в матче с «Монреалем».