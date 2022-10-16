«Торонто» вызвал вратаря Каллгрена из-за травмы Мюррея
«Торонто» вызвал вратаря Эрика Каллгрена из фарм-клуба АХЛ «Торонто Марлис», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
По сведениям источника, это решение может означать, что голкипер Мэттью Мюррей попал в список травмированных. Другим вратарем «Мэйпл Ливз» является россиянин Илья Самсонов.
В текущем сезоне Мюррей провел один матч в НХЛ, пропустив четыре шайбы в матче с «Монреалем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|2
|2
|0
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|2
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|3
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|7
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Детройт
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
7.10
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21.10
22.10
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|- : -
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|- : -
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|- : -
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|- : -
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|- : -
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|16.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|2
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00
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