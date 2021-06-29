НХЛ не будет вносить изменения в регламент выкупа контрактов
01:15
Национальная хоккейная лига и не будет вносить изменения в регламент выкупа контрактов, пишет в Twitter журналист Эрик Энджелс.
В прошлом подписанном коллективном соглашении был пункт, который давал клубам возможность сделать 2 «байаута» в течение межсезонья 2013 и/или 2014-го года. Данное правило ввели, чтобы помочь командам вписаться под новый потолок зарплат, который будет понижен с сезона 2013-14.
Сейчас лига сообщила, что в ближайшие годы потолок зарплат расти не будет. Однако клубы не получат права специальных выкупов контрактов в этот раз.
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