НХЛ не будет вносить изменения в регламент выкупа контрактов

Национальная хоккейная лига и не будет вносить изменения в регламент выкупа контрактов, пишет в Twitter журналист Эрик Энджелс.

В прошлом подписанном коллективном соглашении был пункт, который давал клубам возможность сделать 2 «байаута» в течение межсезонья 2013 и/или 2014-го года. Данное правило ввели, чтобы помочь командам вписаться под новый потолок зарплат, который будет понижен с сезона 2013-14.

Сейчас лига сообщила, что в ближайшие годы потолок зарплат расти не будет. Однако клубы не получат права специальных выкупов контрактов в этот раз.