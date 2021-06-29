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Следующий регулярный чемпионат НХЛ начнется в середине октября

01:24
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн назвал примерные даты старта следующего регулярного чемпионата. Он должен стартовать в середине октября, пишет в Twitter журналист Давид Паньотта.

Сезон НХЛ 2020/2021 стартовал 13 января 2021 года и стал. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, лига отложила старт регулярного чемпионата и изменила составы дивизионов. В итоге каждая команда провела по 56 матчей только внутри своих дивизионов.

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