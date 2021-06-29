Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с травмой Кучерова
01:07
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига внимательно изучала ситуацию с травмой нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. И не нашла никаких нарушений в этой ситуации, сообщает The Athletic.
В декабре россиянин перенес операцию, из-за которой он пропустил весь регулярный чемпионат.
Кучеров успел восстановиться к самому старту плей-офф. Он является лучшим бомбардиром розыгрыша, набрав 27 (5+22) очков в 18 матчах.
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