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Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с травмой Кучерова

01:07
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига внимательно изучала ситуацию с травмой нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. И не нашла никаких нарушений в этой ситуации, сообщает The Athletic.

В декабре россиянин перенес операцию, из-за которой он пропустил весь регулярный чемпионат.

Кучеров успел восстановиться к самому старту плей-офф. Он является лучшим бомбардиром розыгрыша, набрав 27 (5+22) очков в 18 матчах.

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