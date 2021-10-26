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НХЛ: расписание матчей 27 октября. «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» и другие матчи

20:45
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97). Фото Gary A. Vasquez, USA Today Sports
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97). Фото Gary A. Vasquez, USA Today Sports
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В ночь на среду, 27 октября, в НХЛ состоятся 7 матчей.

«Нью-Джерси» — «Калгари». 02:00

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй». 02:00

«Колорадо» — «Вегас». 03:00

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе». 03:30

«Анахайм» — «Виннипег». 05:00

«Ванкувер» — «Миннесота». 05:00

«Сиэтл» — «Монреаль». 05:00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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