НХЛ: расписание матчей 27 октября. «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» и другие матчи
20:45
В ночь на среду, 27 октября, в НХЛ состоятся 7 матчей.
«Нью-Джерси» — «Калгари». 02:00
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй». 02:00
«Колорадо» — «Вегас». 03:00
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе». 03:30
«Анахайм» — «Виннипег». 05:00
«Ванкувер» — «Миннесота». 05:00
«Сиэтл» — «Монреаль». 05:00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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