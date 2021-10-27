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«Аризона» вызвала Просветова из фарм-клуба

08:15
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«Аризона» вызвала вратаря Ивана Просветова из фарм-клуба, сообщает официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2021/22 22-летний Просветов провел 3 матча за «Тусон Роудраннерс» в АХЛ и одержал 2 победы, отражая в среднем 94,4 процента бросков. Помимо россиянина, «Койотиз» вызвали из АХЛ защитника Кэма Дайнина и нападающего Барретта Хэйтона.

Просветов был выбрал «Аризоной» на драфте НХЛ-2018 в четвертом раунде под 114-м номером. Голкипер провел 3 матча за «Койотиз» в прошлом сезоне, пропустив в среднем 4,15 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 82,4.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/arizona-vyzvala-prosvetova-iz-ahl/c-327270540

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Иван Торопцев все материалы автора
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