Несколько игроков «Сиэтла» попали в ковид-протокол
11 октября, 22:46
Сразу несколько игроков «Сиэтла» рискуют пропустить старт сезона НХЛ. Главный тренер «Кракенов» Дэйв Хэкстол сообшил, что в ковид-протокол попали нападающий Калле Ярнкрок, Маркус Юханссон, Джаред Маккэн, Йоонас Донской, а также защитник Джейми Олексяк, пишет журналист Райан Кларк.
Все они в данный момент находятся на карантине.
«Сиэтл» проведет свой первый официальный матч в истории 13 октября против «Вегаса».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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