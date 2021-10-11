Несколько игроков «Сиэтла» попали в ковид-протокол

Сразу несколько игроков «Сиэтла» рискуют пропустить старт сезона НХЛ. Главный тренер «Кракенов» Дэйв Хэкстол сообшил, что в ковид-протокол попали нападающий Калле Ярнкрок, Маркус Юханссон, Джаред Маккэн, Йоонас Донской, а также защитник Джейми Олексяк, пишет журналист Райан Кларк.

Все они в данный момент находятся на карантине.

«Сиэтл» проведет свой первый официальный матч в истории 13 октября против «Вегаса».