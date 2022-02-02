Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» победить «Ванкувер»
«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
В составе «Предаторз» дубль сделал Филип Форсберг, по одному голу забили Райан Джохансен и Таннер Жанно. У «Ванкувера» забросили Мэттью Хаймор и Оливер Экман-Ларссон.
«Нэшвилл» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 60 очками в 46 матчах. «Ванкувер» занимает 12-ю строчку с 46 очками в 46 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Хаймор — 2 (Ламмикко), 7:56 — 0:1. Джохансен — 13 (Маккэррон, Каррье), 14:22 — 1:1. Форсберг — 23 (Майерс, Дюшен), 15:30 — 2:1. Экман-Ларссон — 3 (Бесер, Пирсон), 17:36 — 2:2. Форсберг — 24 (бол., Йоси, Гранлунд), 23:12 — 3:2. Жанно — 14 (Экхольм, Сиссонс), 41:28 — 4:2.
Вратари: Сарос — Демко (57:22).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (11+5+12) — 32 (9+14+9).
Наши: Тренин (14.09/1/+1) — Подколзин (12.15/2/0).
2 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|46
|25
|21
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|38
|16
|22
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|45
|20
|25
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|2.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|4 : 2
|2.02
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|2.02
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|2.02
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09