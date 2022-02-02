Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» победить «Ванкувер»

«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Предаторз» дубль сделал Филип Форсберг, по одному голу забили Райан Джохансен и Таннер Жанно. У «Ванкувера» забросили Мэттью Хаймор и Оливер Экман-Ларссон.

«Нэшвилл» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 60 очками в 46 матчах. «Ванкувер» занимает 12-ю строчку с 46 очками в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хаймор — 2 (Ламмикко), 7:56 — 0:1. Джохансен — 13 (Маккэррон, Каррье), 14:22 — 1:1. Форсберг — 23 (Майерс, Дюшен), 15:30 — 2:1. Экман-Ларссон — 3 (Бесер, Пирсон), 17:36 — 2:2. Форсберг — 24 (бол., Йоси, Гранлунд), 23:12 — 3:2. Жанно — 14 (Экхольм, Сиссонс), 41:28 — 4:2.

Вратари: Сарос — Демко (57:22).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+5+12) — 32 (9+14+9).

Наши: Тренин (14.09/1/+1) — Подколзин (12.15/2/0).

2 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.