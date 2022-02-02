Орлов признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон», Самсонов — второй
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» (3:4 ОТ).
Первой звездой встречи признан российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Он отметился двумя голами, один из которых стал победным.
Второй звездой стал российский вратарь Илья Самсонов, заменивший по ходу первого периода Витека Ванечека. За 57 минут 34 секунды на льду он отразил 43 из 45 бросков.
Замкнул тройку лучших форвард «Пингвинз» Брайан Раст, который забросил две шайбы.
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|Каролина
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|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
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|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|46
|25
|21
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
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|38
|16
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|38
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|15
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|1
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|43
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|2
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|45
|27
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|Миннесота
|40
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|57
|4
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|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
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|2.02
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|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
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Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
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Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
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Нэшвилл – Ванкувер
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Даллас – Калгари
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Колорадо – Аризона
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Вегас – Баффало
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
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