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Орлов признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон», Самсонов — второй

Евгений Козинов
Корреспондент
2 февраля. «Питтсбург» — «Вашингтон» - 3:4 ОТ. Дмитрий Орлов.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» (3:4 ОТ).

Первой звездой встречи признан российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Он отметился двумя голами, один из которых стал победным.

Второй звездой стал российский вратарь Илья Самсонов, заменивший по ходу первого периода Витека Ванечека. За 57 минут 34 секунды на льду он отразил 43 из 45 бросков.

Замкнул тройку лучших форвард «Пингвинз» Брайан Раст, который забросил две шайбы.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
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6 Виннипег 42 18 24 43
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8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 45 20 25 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
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Леон Драйзайтль

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