Орлов признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон», Самсонов — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» (3:4 ОТ).

Первой звездой встречи признан российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Он отметился двумя голами, один из которых стал победным.

Второй звездой стал российский вратарь Илья Самсонов, заменивший по ходу первого периода Витека Ванечека. За 57 минут 34 секунды на льду он отразил 43 из 45 бросков.

Замкнул тройку лучших форвард «Пингвинз» Брайан Раст, который забросил две шайбы.