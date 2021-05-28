«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» в овертайме выиграла у «Нэшвилла» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (4:3 ОТ). «Харрикейнз» выиграли серию — 4-2.

Во втором раунде плей-офф «Каролина» сыграет против «Тампы».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Центральный дивизион

Шестой матч

«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Казинс — 2 (Хаула, Харпур), 1:44 — 1:0. Макгинн — 3 (Нечас), 4:21 — 1:1. Гранлунд — 2 (Эллис), 21:13 — 2:1. Джохансен — 3 (бол., Йоси, Гранлунд), 27:32 — 3:1. Ахо — 4 (бол., Хэмилтон), 33:34 — 3:2. Хэмилтон — 1 (Слэвин, Макгинн), 53:59 — 3:3. Слэвин — 1, 61:06 — 3:4.

Вратари: Сарос — Неделькович.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (11+10+5+1) — 31 (9+5+16+1).

Наши: Тренин (13.35/2/-1) — Свечников (16.48/2/0).

28 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-4.